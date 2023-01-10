MediaMarkt’tan FLO’ya CEO transferi

Almanya merkezli teknoloji perakendecisi MediaMarkt’ın Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım, ayakkabı perakendecisi FLO’nun CEO’luğuna geçti.
Gökyıldırım’ın Mediamarkt’taki görevini Faruk Kocabaş’a bırakacağı duyuruldu.
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde makine mühendisliği lisansı ve MBA tamamlayan Gökyıldırım, 14 yıl boyunca Philips’te çalıştı. Doğan Online Grubu’nun CEO’su olarak 2011’de Türkiye’ye döndü. Sonrasında LC Waikiki’deki genel müdürlük yaptı.
Son olarak 2015’ten bu yana MediaMarkt’ta 12 farklı ülkeden sorumlu global icra kurulu üyesi ve Türkiye CEO’luğu görevlerini üstlendi.
Faruk Kocabaş ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi işletme bölümü mezunu, Philips’in Türkiye ve Hollanda şirketlerinde üst düzey görevler üstlendi.