Mecliste ‘vitiligo’ krizi: 11 kez, ‘Yüzüne bak’ diyen başkana istifa çağrısı

Ada ülkesi Mauritius’ta, meclis başkanının tartıştığı bir milletvekiline ‘vitiligosu’na gönderme yaparak karşılık vermesi tepki çekti.

Fotoğraflar: BBC

Milletvekili Rajesh Bhagwan, bir oturumda tartıştığı Meclis Başkanı Sooroojdev Phokeer’in ‘sarhoş’ ve ‘utanç kaynağı’ olduğunu söyledi. Phooker, bunun üzerine vitiligo (derideki melanin pigmentinin azalması ya da yokluğu nedeniyle ortaya çıkan soluk lekeler) adlı deri hastalığı bulunan Bhagwan’ın yüzündeki lekeleri hedef alarak 11 kez “Yüzüne bak” dedi.

Diyalog Twitter’da paylaşılınca başkana tepki yağdı. Phokeer’in, vekilin sağlık sorununu tartışmada malzeme etmesine, onu bu yolla utandırmaya çalışmasına kızan sosyal medya kullanıcıları istifa çağrısı yaptı. Sadece ülkeden değil yurt dışından da istifa çağrısı geldi, çok sayıda kişi Phokeer’i kınadı.

Bhagwan da birinin sağlık sorunuyla ilgili yorum yapmanın utanç verici, konuşmanın ulusal bir utanç kaynağı olduğunu söyledi.

Britanya’da, vitiligo tanısı konanlara destek veren, eğitim programları düzenleyen Vitiligo Support UK adlı kuruluş Phokeer’in davranışının yüz kızartıcı olduğu belirtilen bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Vitiligo bizim karakterimizi tanımlayan bir şey değil. Bay Phooker saygısız davranışı nedeniyle utanmalı” dendi.