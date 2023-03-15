Meclise gitmeyen Japon ‘YouTuber’ milletvekili ihraç edildi

Japonya’da ‘GaaSyy’ olarak tanınan siyasetçi ve YouTuber Higaşitani Yoşikazu’nun, meclis oturumlarına hiç katılmaması nedeniyle milletvekilliği düşürüldü.

Higaşitani Yoşikazu

AA’nın aktardığına göre Japon Devlet Televizyonu ‘Nihon Housou Kyokai’ (NHK) karşıtı politikalarıyla tanınan ‘anti-NHK Partisi’nin vekili Higaşitani, seçildiği günden beri meclise gitmedi.

Mecliste, kendisine geçen hafta tanınan özür dileme hakkını kullanmayan GaaSyy, ‘düzeni bozduğu’ gerekçesiyle meclis disiplin komitesine sevk edildi.

Oturumlara katılmamasının yanı sıra, bu davranışına yönelik milletvekilleri önünde doğrudan özür dilemeyen GaaSyy’ye en ciddi kınama cezası verildi.

Parlamenter kariyerinin akıbetine yönelik yapılan oturumda, iktidar ve muhalefet cephesi milletvekillerinin oyuyla, Higaşitani’nin milletvekilliği düşürüldü. Böylece Japonya’da 70 yıl sonra ilk kez bir parlamento üyesinin vekilliği düşürümüş oldu.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) Genel Sekreteri Hiroşige Seko, açıklamasında, neredeyse tüm siyasi grupların, GaaSyy’nin ihraç edilmesi lehine oy verdiğini söyledi.

Meclis açıklamasına göre Temmuz 2022’de seçilmesinden beri Japon YouTuber, maaş ve ek ödemelerle birlikte toplamda 19 milyon yen (140 bin dolar) gelir elde etti.

Lisanslama ücretlerine karşı

‘NHK’yı yok et’ (NHK wo Bukkowasu) mottosuyla bilinen siyasi oluşum Japonya’da, Devlet Televizyonu’nun lisanslama ücretlerine karşı politika yürütüyor ve ‘NHK’dan Halkı Koruma Partisi’ olarak tanınıyor.

Japon Anayasasında, ‘meclisin aktif oturum döneminde, milletvekilleri tutuklanmaktan muaf’ olduğu beyan ediliyor.