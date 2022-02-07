Meclis lokantasının fiyatları sosyal medya gündeminde: 2008’den görsel sandım

Meclis lokantasına ait bir adisyon sosyal medyanın gündemine oturdu. Adisyondaki fiyatlar, piyasa fiyatlarının neredeyse dörtte bir oranında.

Fotoğraf: Twitter

Meclis’te yemek fiyatları bu kadar ucuzken sokakta pahalı olmasına kullanıcılar tepki gösterdi.

Kimisi “Haram olsun” derken, kimisi de “2008’den görsel sandım” ifadelerini kullandı.

Patlıcanın kilosunun 45 lira olduğunu hatırlatan bir kullanıcı da “Evlere servis olmalı, biz de isteriz” dedi.

Bir başka kullanıcıysa “Kabartma tozu 13 lira, Kıymalı pide nasıl 12 lira oluyor. Delireceğim” şeklinde paylaşım yaptı.