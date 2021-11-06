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Meclis Başkanı Şentop’tan ‘tek adam’ yorumu: Size kaç adam lazım?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop dünyadaki tüm yönetim sistemlerinde ‘tek adam anlayışı’ olduğunu savundu; muhalefet partilerine “Size kaç adam lazım” diye sordu.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ‘tek adam‘ rejimi olarak niteleyen muhalefet partileri, halkın karşısına alternatif bir sistemle çıkmak için çalışmalar yürütüyor. Çalışmalara ‘millet ittifakı’nı oluşturan partilerin yanı sıra, AKP’den kopan Gelecek ve DEVA partileri de eşlik ediyor.


AA’nın aktardığına göre bugün Türk Parlamenterler Birliği İstanbul Şubesi’nin ‘Anayasalar ve Siyaset‘ konferansına katılan Şentop ‘tek adam‘ tartışmalarına değindi.

Şentop, konferansın soru cevap bölümünde gelen bir soru üzerine dünyadaki bütün sistemlerde ‘tek adam‘ olduğunu savundu.

Meclis başkanının değerlendirmeleri şöyle: “Siyasi partilerde şu anda tek adam dediğimiz şeyden kastettiğimiz, son kararı tek kişinin vermesi meselesidir. Parlamenter sistemde çok adam mı var? ‘Tek adam’ diye itiraz edenlere soruyorum, size göre kaç olması lazım? Yani 2, 3, 5, 10… Nedir? Parlamenter sistemde çok adam mı var? Hayır. Parlamenter sistemde eğer klasik parlamenter sistemse başbakan var, cumhurbaşkanı sembolik yetkilere sahip. Kabine var, Bakanlar Kurulu var evet. Ama mesele zaten irade-i külliye cüziye çatışmasında ortaya çıkar. Çatışma yoksa orada bir tahlil yapabilmek, kanaat ortaya koyabilmek mümkün değil.”

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