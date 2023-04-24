McDonald’s ünlü hamburgerini yeniden yaratıyor

Değişmez denen değişiyor, McDonald’s hamburgerlerinin formülünü yeniliyor.

Dünyanın en ünlü fastfood zinciri, başta Big Mac olmak üzere hamburgerlerinin formülünde değişikliğe gideceğini şirketin web sitesinden duyurdu.

İlk hamburgerini 1955’te çıkardığından beri ‘yalnızca terbiye edilmiş yüzde yüz etle yapılan köfte, keskin turşu, tam kararında ketçap ve meşhur hardalını’ kullandığını söyleyen McDonald’s, değişikliği tüm ayrıntılarıyla açıklamasa da bazı ipuçları verdi.

Buna göre, hamburger ekmekleri ‘altın renginde kızarık ama daha da yumuşak’ olacak. Cheeseburgerlerde peynir ‘mükemmel şekilde’ eriyecek. Köfteler hala pişerken eklenecek beyaz soğan hamburgere ‘daha sulu ve karamelize bir tat’ verecek. Big Mac’e ‘daha keskin ve belirgin bir sos’ eklenecek.

Şimdilik Avustralya, Kanada ve Belçika gibi uluslararası pazarlarda piyasaya sürülen yeni hamburgerler, önümüzdeki yıl içinde tüm ABD’de satılacak. Bir noktada, elbette, Türkiye’ye de gelecek.

Yenilik heyecanla karşılansa da değişikliklerin müşteri memnuniyeti açısından riskli olduğu söyleniyor.