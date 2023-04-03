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McDonald’s, ABD ofislerini geçici olarak kapattı: İşten çıkarmalara hazırlanıyor

Dünyaca ünlü fast food zinciri McDonald’s’ın bu hafta ABD ofislerini geçici olarak kapattığı ve işten çıkarmaya gitmeye hazırlandığı belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Wall Street Journal’ın haberinde, Chicago merkezli hızlı servis restoran zincirinin geçen hafta ABD’li çalışanlarına ve bazı uluslararası personeline e-posta göndererek pazartesiden çarşambaya kadar evden çalışmalarını istediği belirtildi.


Haberde, şirketin, çalışanlarından genel merkezde satıcılarla yapacakları toplantıları ve diğer tüm yüz yüze toplantılarını iptal etmelerini istediği bilgisi verildi.

Söz konusu e-postada, 3 Nisan’da başlayacak haftada şirket genelindeki pozisyonlar ve personelle ilgili önemli kararların iletileceğinin bildirildiği, ancak kaç kişinin işten çıkarılacağına dair bilgi olmadığı söylendi.

McDonald’s Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, ocak ayında yaptığı açıklamada, şirket personelinin bir kısmının işten çıkarılmasının planlandığını kaydetmişti.

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