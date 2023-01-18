MB’den bankalara ‘ticari kredi’ uyarısı

Merkez Bankası (MB), bankalara gönderdiği uyarısı yazısında düzenlemeleri dolaylı yoldan aşarak ticari kredi maliyetlerini artıran uygulamalara son verilmesini istedi.

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MB‘nin dün bankalara gönderdiği yazıda, ”Gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinde, düzenlemeleri dolaylı yoldan aşarak ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara gidildiğine yönelik bulgular tespit edilmiştir. Özellikle bazı bankalar tarafından ticari kredilerin kısa sürelerle temdit edilmesi suretiyle, halihazırda azami sınır öngörülmemiş olan ‘Yapılandırma, Temdit/Ödeme Planı ve Faiz Değişikliği Ücreti’ kalemi çerçevesinde ücret tahsil edildiği saptanmıştır” denildi.

Yazıda uygulamalara devam edilmesi halinde ”aşırı ücretlendirmenin önlenmesi, öngörülebilirliğin ve şeffaflığın artırılması amaçları çerçevesinde ilave düzenlemelerin yapılmasına yönelik ihtiyaç doğabilir” uyarısı yapıldı.

Bankacılar MB’nin ‘aşırı’ olarak nitelediği ücretlendirmenin, genişleyen kredi-mevduat faizi farkından kaynaklandığını belirtiyor.

Reuters’a bilgi veren bir bankacı, “Verdiğimiz kredinin faizi görece düşük, krediyi fonladığımız mevduatın faizi ise yüksek. Mevduat ile kredi faiz makası açıldığı için maliyetler ancak böyle telafi edilebiliyor” dedi.