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Yaramazlara biraz batar!

Mbappe ‘baba’ oldu

Yıldız futbolcu Kylian Mbappe, Fransa’da bir hayvanat bahçesinde doğan yavru pandaların vaftiz babası oldu.

Fotoğraf: Reuters

Beauval hayvanat bahçesinde doğan Yuandudu ve Huanlili isimli yavrular için yapılan vaftiz törenine katılan PSG’li futbolcu, bunun kendisi için önemli bir an olduğunu söyledi.


Üç aylık yavruların vaftiz annesi ise Çin’in Olimpiyat şampiyonu dalışçısı Zhang Jiaqi oldu.

Yavruların anne babası 2012’de ‘panda diplomasisi’nin parçası olarak Fransa’ya verilmişti. Çin ‘panda diplomasisi’ uygulamasıyla dış ülkelerle bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

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