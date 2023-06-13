Mayısta yabancının en çok al-sat yaptığı hisseler

Borsa İstanbul verilere göre yabancı yatırımcının mayısta nette en çok sattığı hisse Aselsan oldu. Aynı dönemde en çok alınan hisseyse Tofaş oldu.

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Buna göre, yabancılar mayısta 23 milyar 701 milyon 638 bin 223 tutarında alım yaparken, 24 milyar 275 milyon 494 bin 421 dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Böylece yabancıların net satım işlemleri 573 milyon 856 bin 198 dolar oldu.

Net satış tarafında yabancının en çok sattığı hisseler şöyle: Aselsan (62,4 milyon dolar), Sabancı Holding (43,9 milyon dolar), Akbank (39,6 milyon dolar), Arçelik (35,9 milyon dolar) ve Ereğli Demir Çelik (26,1 milyon dolar).

En açık alım yapılan hisselerse şöyle: Tofaş (70,2 milyon dolar), Anadolu Efes (45,4 milyon dolar), Ülker (14,5 milyon dolar), Coca Cola (12,6 milyon dolar) ve Enerjisa (8,6 milyon dolar).