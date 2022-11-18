Mavi Sahne DasDas’ta yeni sezona başladı: Öğrencilere bilet 45 TL

Anadolu-Efes’in 2018 yılında sanatın sürdürülebilir ve erişilebilir olması amacıyla kurduğu Mavi Sahne Platformu’nun beşinci sezonu önceki gün DasDas Atölye’de başladı. Üniversite öğrencilerinin tiyatroya erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen Mavi Sahne’de öğrenciler sezon boyu 45 TL’ye oyun izleyebilecekler.

Düğün Şarkıcısı’ndan bir kare

Mavi Sahne’nin DasDas Atölye’deki yeni sezon açılışı, 16 Kasım Çarşamba akşamı, bir caz şarkıcısının düğün şarkıcısı olma hikayesini konu alan Nergis Öztürk’ün tek kişilik oyunu ‘Düğün Şarkıcısı’yla yapıldı. DasDas kurucularından Mert Fırat’ın da katıldığı açılışta, Anadolu Efes Mavi Sahne’deki oyunların bilet fiyatlarının, üniversite öğrencilerine özel 45 TL olacağı duyuruldu.

İş dünyasına önemli sorumluluklar düşüyor

Açılışta konuşan Anadolu Efes Grup Kurumsal İletişim ve İlişkiler Direktörü (CCAO) Selda Susal Saatçi, Anadolu Efes’in Türkiye’nin sosyo-kültürel gelişimine sosyal ve toplumsal yatırımlarla katkı sağlamayı amaç edindiğini vurguladı. Kültür sanatın erişilebilirliği için iş dünyasına da önemli sorumluluklar düştüğünün altını çizen Saatçi sözlerine şöyle devam etti:

“İKSV’nin yayımladığı Kültür Sanatta Katılımcı Yaklaşımlar isimli rapor, Türkiye’de bireylerin kültür-sanat etkinliklerine katıl(a)mamasının nedenlerinden birinin ekonomik engeller olduğuna işaret ediyor. Biz de Mavi Sahne Platformu’yla kültür sanatın daha erişilebilir olmasına katkı sunmak istiyoruz ve bu çerçevede 2018 yılından bu yana uygun fiyatlı bilet avantajı sağlıyoruz.”

DasDas’ın kurucusu ve oyuncu Mert Fırat da Anadolu Efes’le işbirliğinin tiyatronun sürdürülebilirliği ve gençlerin tiyatroyla buluşmaları açısından çok önemli olduğunu belirtti: “Bu birliktelik kesinlikle bir tesadüf değil; çünkü kuruluş felsefelerimizin birçok noktada kesiştiğini düşünüyorum. Sanatın sürdürülebilirliği ve herkes için erişilebilir olması, ortak amaçlarımızdan ve bu amaç için birlikte konuşup birlikte üretebilmek mutluluk verici. Bu da bizi başka türlü bir partner, başka türlü bir ilişki kurma biçimine dönüştürüyor.”