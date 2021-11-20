Filistin’e insanı yardım götürülürken İsrail tarafından uluslararası sularda 2010’da saldırıya uğrayan ‘Mavi Marmara’ gemisi, icradan satışa çıkarıldı.

Anadolu 3’üncü İcra Dairesi, eski adı ‘Mavi Marmara’ olan ‘Anatolian’ isimli yük gemisinin 3 milyon 888 bin liradan açık çıkarıldığını duyurdu.

Geminin Somali’nin başkenti Mogadişu Limanı’nda bulunduğu belirtilen ilanda, 2 milyon dolar sigorta değeri biçildiği, seyir, haberleşme ve diğer can emniyet koruma gibi ekipmanlarının faal halde olduğu belirtildi.

Geminin deniz haydutları tarafından saldırıya da uğradığı kaydedildi.

İlanda şu bilgiye yer verildi: “Gemide silahlı muhafızlar bulunmasına ve karşılık verilmesine rağmen saldırının hem füze hem de mermi atılmak suretiyle devam ettiği, en nihayetinde askeri muhafız gemilerinin yetişmesiyle saldırı sona ermiştir. Bu sebeple satışa konu gemide saldırıya dair izler mevcuttur. Geminin fiziksel kondisyonunun orta derece olduğu, yakıt ikmali, kumanya ikmali yapılması sertifikalarının yenilenmesi ve personelle donatılması durumunda kendi imkanlarıyla seyir yapılabilecektir.”

Geminin şerh kaydında ipotek ve haciz olması nedeniyle satışa çıkarıldığı öğrenildi.

İlanda geminin Türkiye’ye getirilme masrafının 320 bin 220 dolar olduğu da belirtildi. ‘Anatolian’ isimli yük gemisinin ilk ihalesi gelecek günlerde Anadolu Adalet Sarayı’nda yapılacak.

Ne olmuştu?

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın organize ettiği ve Filistin’e insanı yardım taşıyan altı gemiye 31 Mayıs 2010’da İsrail Savunma Kuvvetleri saldırmıştı. 800 yolcusu bulunan Mavi Marmara gemisine saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken, 60 kişi de ağır yaralanmıştı.

İsrail olaydan yaklaşık altı yıl sonra saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine 20 milyon dolar ödemişti. Mavi Marmara daha sonra ‘Anatolian’ ismini almış ve yük gemisi olarak faaliyet sürdürmeye devam etmişti.