Maske takmayı reddedip uçuş görevlisine poposunu gösteren adam 20 yıl hapis cezası alabilir

Uçakta maske takmayı reddedip pantolununu indirerek uçuş görevlisine poposunu gösteren adam 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.

29 yaşındaki Shane Mclnerney, İrlanda’nın başkenti Dublin’den 7 Ocak’ta ABD’nin New York kentine havalanan Delta Havayolları uçuşunda olay çıkarmasının üzerine bir hafta sonra ABD’de hakim karşısına çıktı.

Şikayet dosyasına göre uçuş görevlisine kasten saldırmakla suçlanan McInerney’in defalarca uyarılmasına rağmen maske takmadı, elindeki içecek kutusunu fırlattı ve bir yolcunun kafasına geldi, ayrıca pantolonunu ve iç çamaşırını indirerek uçuş görevlisine poposunu gösterdi.

Adalet bakanlığı yetkilisi sanığın suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini belirtti.

McInerney 20 bin dolar (269 bin lira) kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.