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Yaramazlara biraz batar!

Maske içine gizlediği düzenekle kopya çeken kişi gözaltında

İstanbul’un Maltepe ilçesinde, maskesinin içine kurduğu düzenekle ehliyet sınavında kopya çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Aydınevler Mahallesi’nde bir ortaokulda yapılan ehliyet sınavında 65 yaşındaki K.Ö.’nün hareketlerinden şüphelenen görevliler maskesinin içinde bir düzenek gizlediğini belirledi. Okulda görevli polis memurlarına haber verildi.


Kopya çektiği tespit edilen K.Ö.’nün üst aramasında, maske içerisinde gizlenmiş bir adet mikrofon, iki batarya, kablo, verici mekanizması ile sol kulakta dinleme cihazı ve ayakkabısının içinde de telefon hattı bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, hakkında ‘6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Hizmetleri Hakkında Kanun’a muhalefet’ suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

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