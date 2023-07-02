Maske çıktı, makyaj bütçesi katlandı: Parfüm ve ruj zirvede

Koronavirüs pandemisinde maske nedeniyle kullanımı azalan makyaj ve bakım ürünlerinin ithalatı, pandemi öncesi rakamların üzerine çıkarak 409,4 milyon dolara yükseldi.

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AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, kozmetik ürünleri kullanımı Covid-19 dönemindeki sokağa çıkma kısıtlaması, maske kullanımı gibi sosyal mesafe kurallarının etkisiyle oldukça azalmıştı.

Salgının yayılmasına karşı tedbirlerin en sıkı olduğu 2020 yılında parfüm, far, ruj ve yüz makyaj malzemeleri gibi ürünlerin aralarında bulunduğu kozmetiklerin ithalatı son dört yılın dip seviyesi olan 193 milyon dolara gerilemişti.

Pandeminin sona ermesi ve maske kullanımının neredeyse bitmesiyle kozmetik harcamaları da arttı. 2020-2022 döneminde iki katına çıkarak 409,4 milyon dolara yükselen kozmetik ithalatı pandemi öncesi dönemdeki rakamları geçti.

Söz konusu ürünlerin ithalatı bu yılın ilk dört ayında ise yaklaşık 154 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En çok güzel kokmak için para harcandı

Kozmetik ürünleri ithalatında pandemi dönemine göre en fazla artış yüzde 176,4 ile parfümlerde olurken, bunu yüzde 120,5 ile pudralar, yüzde 106,7 ile dudak makyaj malzemeleri takip etti.

En çok ithalat yapılan diğer kalemler ise 59,7 milyon dolarla göz makyaj malzemeleri, 40,8 milyon dolarla deodorantlar oldu.

Kadınların gündelik hayatta sıklıkla kullandığı göz makyaj malzemeleri ithalatı ise salgın öncesi 51,8 milyon dolar seviyesinde seyrediyordu. Kovid-19 döneminde 38,5 milyon dolarlara kadar gerileyen bu malzemelerin ithalatı, geçen yıl 60 milyon dolara yaklaşırken, bu yılın ocak-nisan döneminde 21 milyon doları buldu.

Ruj dört yılın zirvesinde

Geçen yıl 33,2 milyon dolarla son 4 yılın zirvesini gören dudak malzemeleri ithalatı bu yılın ocak-nisan döneminde 14 milyon doları aştı.

Salgın döneminde 33 milyon dolar seviyelerinde seyreden deodorant ithalatı ise 2022’de 40 milyon dolara yükseldi.