Masaj salonundaki kadın çalışanın yüzüne kimyasal sıvı atıldı

Çanakkale’de bir masaj salonunda kadın çalışanın yüzüne kimyasal sıvı atıldı.

Fotoğraf: Arşiv (AA)

AA’nın haberine göre İsmetpaşa Mahallesi’ndeki bir masaj salonunun müşterisi olan R.A. (41), henüz bilinmeyen bir nedenle burada çalışan B.A’nın (24) yüzüne kimyasal sıvı attı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesine kaldırılan B.A, sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Çanakkale Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Çalışma başlatan Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa süre içinde Ezine ilçesinde gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.