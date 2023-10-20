Martin Scorsese’nin ‘Dolunay Katilleri’ dahil yedi film vizyonda

Bu hafta dördü yerli yedi film vizyonda. Biri, yaşayan en büyük yönetmen olarak anılan Martin Scorsese’nin son filmi ‘Dolunay Katilleri‘.

Dolunay Katilleri

Dünya prömiyeri 76’ncı Cannes Film Festivali’nde yapan, başrollerini Leonardo DiCaprio, Robert De Niro ve Lily Gladstone’nin paylaştığı film, 1920’lerde Oklahoma’da yaşadıkları bölgede petrol çıkmasıyla mensupları birer birer öldürülen yerli halkı ve FBI’ın soruşturmasını konu ediniyor.

Testere X

Ünlü korku serisi ‘Testere’nin kronolojik olarak ilk ve ikinci filmi arasında geçen olayları konu edinen yeni halkası ‘Testere X’, Jigsaw’un kendi yöntemleriyle bir intikamın peşine düşmesini anlatıyor. Kevin Greutert’in yönetmenliğini üstlendiği filmde Tobin Bell, Michael Beach, Synnove Macody Lund, Steven Brand ve Renata Vaca oynuyor.

Çözümler Kitabı

Michel Gondry’nin yönettiği, Pierre Niney, Blanche Gardin ve Frankie Wallach’ın rol aldığı film, yapımcılarıyla anlaşmazlık sonucu filmini teyzesinin evinde bitirmek zorunda kalan bir adamın hikayesine odaklanıyor. Fransa yapımı film, komedi ve dram türünü bir araya getiriyor.

Serçenin Gözyaşı

Ezgi Şenler, Uğur Güneş, Yeşim Salkım, Tamer Karadağlı ve Soydan Soydaş’ın rol aldığı film, bir dramı beyazperdeye taşıyor. Aysun Akyüz Mehdiabbas’ın yönetmenliğini yaptığı film, şiddet gördüğü eşinden kaçmaya çalıştığı sırada çıkan arbedede ateş alan silahla kocasını yaralamaktan yargılanan bir kadınla davayı üstlenen avukatın hikayesini anlatıyor.

Öğretmen

TRT ortak yapımı, Bilal Kalyoncu’nun yeni komedi filmi, Trabzon’un Çaykara ilçesine atanan koyu Fenerbahçeli bir öğretmenin gözünden Trabzonspor-Fenerbahçe rekabetinin yansımalarını konu ediniyor.

Her Şey Aşk İçin

Haftanın bir diğer yerli komedi filmi, Safa Sarı, Zafer Algöz ve Gizem Sevim’in başrollerini paylaştığı ‘Her Şey Aşk İçin’. Ahmet Kapucu’nun yönetmenliğini üstlendiği film, evlenmeye karar veren iki genç ile kızın babası arasında geçen olaylar etrafında dönüyor.

İbi: Doğu Ekspresi’nin Gizemi

Sinan Ölmez’in animasyon filmi, ailesi ve arkadaşlarıyla Doğu Ekspresi ile Kars’a gitmek için yola çıkan İbi’nin, kötü bir masal kahramanına karşı arkadaşlarıyla verdiği mücadeleyi beyazperdeye taşıyor.