Martha Stewart mayo modeli oldu: Bu yaşta da güzel olunabileceğini göstermek istedim

‘Ev kadınlığı’ndan milyarlar kazanarak ünlü olan iş insanı Martha Stewart, mayo dergisinin tarihindeki en yaşlı kapak modeli oldu.

81 yaşındaki iş insanı ABD’de yayınlanan Sport Illustrated dergisinin her yıl yayınladığı mayo sayısına poz veren 28 kadından biri oldu.

Fotoğraflarını Ruven Afanador’un çektiği Stewart, Dominik Cumhuriyeti’nde kamera karşısına geçti.

Martha Stewart derginin Youtube kanalında yayınlanan söyleşide “Benim yaşımdaki bir kadının da güzel görünebildiğini, kendini iyi hissedebildiğini göstermek istedim” dedi.

Derginin tarihindeki en yaşlı kapak modeli

Yaşı hakkında çok fazla düşünmediğini ancak bu yaşta mayoyla poz vermenin ‘tarihi bir fırsat’ olduğunu söylüyen Emmy ödüllü Martha Stewart, televizyon programları, sosyal medya hesapları ve dergi vs. gibi diğer yayınlar üzerinden ayda 100 milyondan fazla kişiye ulaşıyor.