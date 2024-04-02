Mart rakamlarına göre otomotiv pazarı daraldı

Otomotiv pazarında yüksek enflasyon ve krediye erişim zorlukları nedeniyle satışlar düştü. Hafif ticari araç pazarı yaklaşık yüzde 8 daraldı.

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) raporuna göre 2024 Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç satışı bir önceki yıla göre yüzde 5,7 artarak 109 bin 828 adet oldu.

2024 Mart otomobil satışları bir önceki yılın aynı rakamına göre yüzde 9,9 artarak 87 bin 71 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 7,9 azalarak 22 bin 757 oldu.

Otomobil ve ticari araç pazarı 10 yıllık martta ortalama satışlara göre yüzde 50,9 arttı. Otomobil pazarı 10 yıllık mart ortalama satışlarına göre artış yüzde yüzde 54,6 oldu. Hafif ticari araç pazarıysa 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 38,2 arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2024 Ocak-Mart döneminde bir önceki yıla göre yüzde 25,2 oranında artarak 295 bin 519 oldu.

Otomobil satışları 2024 Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 33,05 oranında artarak 233 bin 389 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 2,6 artarak 62 bin 130 oldu.