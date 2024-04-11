Mart, art arda sıcaklık rekoru kıran 10’uncu ay oldu

Avrupa Birliği iklim ajansı Copernicus, martta Dünya’nın art arda 10’uncu ayda küresel ısı açısından yeni bir aylık rekor kırdığını, hem hava hem de dünya okyanus sıcaklıklarının ay boyunca tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.

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Copernicus verilerine göre, Mart 2024’ün ortalama sıcaklığı 14,14 santigrat derece (57,9 Fahrenheit derece) olup, 2016’daki önceki rekoru derecenin onda biri kadar aştı. Ve 1800’lerin sonlarına göre 1,68 derece C (3 derece F) daha sıcaktı; fosil yakıtların yakılmasından önceki sıcaklıklar için kullanılan taban hızla büyümeye başladı.

Geçtiğimiz hazirandan bu yana, okyanuslarının geniş alanlarındaki deniz ısı dalgalarının da katkısıyla, dünya her ay sıcaklık rekorları kırdı.

Bilim insanları, Orta Pasifik’i ısıtan ve küresel hava düzenini değiştiren bir iklim koşulu olan güçlü El Nino nedeniyle bu süre zarfında rekor sıcaklıklar görülmesinin pek de şaşırtıcı olmadığını söylüyor.

İklim bilimciler rekor ısının çoğunu, kömür, petrol ve doğal gazın yakılmasıyla ortaya çıkan karbondioksit ve metan emisyonlarından kaynaklanan insan kaynaklı iklim değişikliğine bağlıyor.