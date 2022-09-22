Marmaris’teki orman yangını kontrol altında

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 20 saat sonra kontrol altına alındı.

Fotoğraf: AA

Muğla Valisi Orhan Tavlı, “Marmaris’te meydana gelen orman yangınını kontrol altına alabilmek için tüm ekiplerimiz canla başla mücadele etti. Ormanın kahramanları son alev sönene kadar yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden mücadele etti. Yangın kontrol altına alındı” dedi.

Diğer yandan bölgede arıcılık yapan 85 yaşındaki bir kişi yangına ilişkin gözaltına alındı.

Yangın, dün 12:30’da Marmaris’in Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda başlamıştı. Kastamonu’dan yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgeye giden Rus yapımı bir helikopter de Denizli’nin Çardak ilçesi yakınlarında düşmüştü. Olayda iki Rus personel öldü, 5 kişi yaralandı.