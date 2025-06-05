Marmaray'da babaya saldırı: Tutuklanan şüpheli serbest bırakıldı

Marmaray’da çocuklarının yanında bir adamı dövdüğü gerekçesiyle tutuklanan şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul’un Maltepe ilçesinde Marmaray’da iki çocuğuyla seyahat eden 46 yaşındaki baba D.E, yer verme meselesinden bir kadınla tartışmıştı. Olay sırasında D.E. yumruklu saldırıya uğramıştı.

D.E’nin şikayeti üzerine haklarında ‘kasten yaralama’ suçundan işlem başlatılan şüpheliler 22 yaşındaki İ.A. ve 50 yaşındaki E.D. gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada ‘kasten yaralama’dan tutuklanan şüpheli E.D. tahliye edildi.