Marmaray'daki kavga: Kadının ifadesi ortaya çıktı

Marmaray’da çocuklarının yanında saldırıya uğrayan baba E.D.’nin tartıştığı 19 yaşında Z.A.’nın ifadesi ortaya çıktı: “Başörtümü kastederek ‘Sizden her yerde var, sürekli ayak altındasınız’ diyerek aşağılayıcı kelimeler kullandı.”

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Geçen hafta yaşanan olaya dair görüntüler sosyal medyada infiale neden olmuştu.

46 yaşındaki baba D.E., kapı önünde duran bir kadınla tartıştığı sırada iki erkek yolcunun yumruklu saldırısına uğramış, 50 yaşındaki E.D. tarafından burnu kırılmıştı.

Saldırı D.E.’nin indiği Yalı Mahallesi Süreyya Plajı Tren İstasyonu’nda sürmüştü.

Olayla ilgili 22 yaşındaki İ.A. ve E.D. gözaltına alınmış, E.D. tutuklanmış, genç saldırgansa salıverilmişti.

Soruşturmada D.E. tartıştığı 19 yaşında Z.A.’nın ifadesine başvuruldu.

‘Kendi kendine konuşmaya devam etti, tepki gösteremediğim için ağlamaya başladım’

‘Mağdur’ sıfatıyla ifade veren Z.A. şunları söyledi:

* Ayrılıkçeşmesi durağından Marmaray’a bindim. İki, üç durak sonra D.E. iki çocukla trene bindi, bu sırada kapının sol tarafında ayakta bekliyordum. Bu şahıs trene binerken bana “Çekil buradan. Niye burada duruyorsun? Çocuklarımla geçemiyorum. Çocuklarım sıkışsa bunun sorumluluğunu kim alacak?” gibi şeyler söyledi ve trene bindi.

* Ben kendisine “Abi, özür dilerim. Tren zaten sıkışık. Çekilebildiğim kadar çekildim” dedim. Hemen arkama, yakın mesafeme geçerek kendi kendine konuşmaya devam etti. Benim başörtümü kastederek “Sizden her yerde var, sürekli ayak altındasınız” diyerek aşağılayıcı kelimeler kullandı. Ben kendisiyle tartışma yaşamamak için “Ya sabır ya selamet” dedim. Bu şahıs bunu duyunca “20 yaşındaki kız ya sabır ya selamet çekiyor” dedi. Kendisine tepki gösteremediğim için ağlamaya başladım.

* Bu esnada oradan uzaklaşıp ilerlemeye çalıştım fakat tren kalabalık olduğu için uzaklaşamadım. Yine ismini olay sebebiyle öğrendiğim E.D. isimli şahıs inmek için kapıya yanaştı ve bana tepki gösteren D.E’ye “Kız ağlattın. Yaptığını beğendim mi? Neden uzatıyorsun. Senin çocukların varsa o da birisinin çocuğu” dedi. D.E. de “Sen ne karışıyorsun? Bu onunla benim aramda, seni ilgilendirmez” gibi konuşarak karşı tarafı tahrik etti. Panik halinde ağlamaya devam ediyordum.

* Tartışma yaşanmasın diye E.D’ye “Abi boşver, tartışmayın” dedim. D.E, E.D’ye karşı tahrik edici konuşmalara devam etti. Bunun üzerine E.D, D.E’ye vurdu. Daha sonra E.D. trenden indi.

* Tren devam ederken D.E., İ.A.’yla tartışmaya başladı. İ.A. “Sen neden kıza bu kadar tepki gösteriyorsun. Neden olayları bu kadar büyütüyorsun?” dedi. Daha sonra D.E. ve İ.A., Süreyya Plajı durağında trenden indiler. Tren dışındayken D.E., İ.A.’ya saldırdı ve üzerinde bulunan gömleği yırttı.

* Trende bulunan ve yardımcı olan K.T. ile Pendik durağında indik. Ağlamaya devam ettiğim için K.T. hem annem hem babamla telefonda görüşerek olayı anlattı. Babam gelip beni alana kadar K.T. yanımda bekleyip beni sakinleştirdi.

‘Her an üzerime saldıracakmış gibi yolculuk yaptı’

* Trene binip trenden inene kadar sürekli yüksek sesle bağırarak konuşmaya ve bana hakaret içerikli kelimeler kullanmaya devam etti. Şahıs ellerini yumruklarını sıkarak her an benim üzerime saldıracakmış gibi yolculuk yaptı. Benim bu olayla alakalı olarak tanıklığım bundan ibarettir.

* Ayrıca D.E. hakkında farklı bir suç numarasıyla oluşturulan dosyadan şikayetçi oldum.

Akademisyen de ifade verdi

Akademisyen K.T. ise şöyle ifade verdi:

“D.E., Z.A. sabır çektikten sonra ‘Sen kaç yaşındasın da bana sabır çekiyorsun?’ dedi. Bunun üzerine ben müdahale ettim ve ‘Senin bir ailen varsa, o kızın da bir ailesi var’ dedim.

Bana bağırarak ‘Terbiyesizsiniz. Hep böylesiniz. Sizi de onu da şikayet edeceğim’ dedi. Ardından ‘Süreyya Plajı durağında inin, görüşelim’ diyerek tehditkar konuştu.

Daha sonra başka kişiler de olaya müdahale etti. Tartışma onların arasında devam etti.”

Baba: Z.A.’nın suçlamalarını kabul etmiyorum

Z.A.’nın şikayetinin ardından D.E’nin de ifadesi alındı. D.E. özetle şu ifadeyi verdi:

“Trene binerken kapı girişinde duran kadına geçişi engellediği gerekçesiyle uyarıda bulundum. Tartışma Küçükyalı durağına gelindiğinde büyüdü. E.D. beni dışarı çağırdı. ‘Çocuklarım var, git’ dedim. Ardından mavi gömlekli bir adam daha müdahale etti.

Tartışma Süreyya Plajı durağında devam etti. Bu noktada güvenlik görevlileri olaya müdahale etti ve polis çağrıldı. Polis ekipleri beni hastaneye götürdü. Daha sonra da ifade verdim. İ.A.’dan şikayetçi değilim. Yumruk atan E.D.’den şikayetçiyim. Z.A.’nın suçlamalarınıysa kabul etmiyorum.”

İ.A’nınsa ifadesinde şikayetçi olmadığını beyan ettiği öğrenildi.