Marmaray, Başkentray ve İzban 29 Ekim’de ücretsiz

İstanbul, Ankara ve İzmir’de Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ücretsiz olacak.

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Konuya ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında yurttaşlar, 29 Ekim Cumartesi günü saat 00.00’dan 24.00’e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

İBB Şehir Hatları’ndan hatırlatma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ.’den de İstanbulkart kişiselleştirme hatırlatması yapıldı: “29 Ekim Cumhuriyet Bayram’ına sayılı günler kala, İstanbulkart’ını kişiselleştirmeyi unutma! Resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkı başta olmak üzere birçok fayda kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ta.”