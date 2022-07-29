Marmara’dan iki futbol sahası büyüklüğünde hayalet ağ çıktı

Marmara Denizi’nden, iki futbol sahası büyüklüğünde hayalet ağ çıkarıldı.

Fotoğraflar: AA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, deniz canlıları için tehdit oluşturan hayalet ağlardan arındırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Denizlerdeki biyolojik çeşitlilik ve sürdürülebilirliği riske atan, ‘hayalet ağ’ olarak da adlandırılan terk edilmiş ağların temizlenmesi kapsamında Marmara Adalar bölgesi kıyılarında temizlik çalışması yapıldı.

İki futbol sahası büyüklüğünde ağ çıkaran dalgıçlar, sualtı canlılığının artırılması, suni resif oluşturulması, kırmızı mercanların korunması gibi birçok bilimsel projeyi sürdürecek.