Marmarabirlik 'ABD'deki ürünlerde zararlı madde çıktı' iddiasını yalanladı

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), ‘ABD’de satılan ürünlerinde insan sağlığına zararlı madde bulunduğu’ iddiasını yalanladı.

Fotoğraf: AA

Gıda Ajansı adlı X sayfası ABD’de satılan Marmarabirlik markalı zeytinlere kanser uyarısı konulduğunu iddia etmişti. Paylaşımın altına eklenen topluluk notundaysa şöyle denilmişti:

“Ürünün üzerine konulan etiket kanser uyarısı değil, kanserojen madde içerdiğine dair bir bilgilendirmedir. Kaliforniya eyaletinde herhangi bir markete girdiğinizde bu uyarıyı içeren ürünler görmeniz olağandır. Bahse konu marka da katkı maddesi kullandığını belirtmektedir.”

Marmarabirlik’in ürünlerinin Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleriyle ABD’deki gıda standartlarını karşıladığını vurguladığı açıklaması şöyle:

* “Sosyal medya paylaşımlarına konu olan uyarı etiketi, ürünün herhangi bir gıda güvenliği standardını veya gereksinimini ihlal ettiği anlamına gelmemektedir.

* ‘Prop65’ yasasına göre ABD’nin Kaliforniya eyaletinde satışa sunulan gıda ve gıda dışı ürün ambalajlarında bu bilgilendirme etiketinin bulunması gerekmektedir. Ürünlerimizin, Kaliforniya dahil olmak üzere ABD’nin tamamında satışına devam edilmektedir.