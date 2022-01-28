Mardin’de yaralı bulunan bayağı puhu tedaviye alındı

Mardin’de yaralı halde bulunan bayağı puhu (bubo bubo) tedavi edilmek üzere yetkililere teslim edildi.

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Nusaybin ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan bayağı puhu, belediyeye götürüldü.

Belediyenin hayvanları koruma personeli tarafından muhafaza altına alınan bayağı puhu, tedavi edilmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Mardin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne gönderildi.

Baykuş türleri içerisinde iriliğiyle bilinen bayağı puhu, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak.