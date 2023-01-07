Mardin’de şüpheli kadın ölümü: ‘İntihar etti’ denilen halasının kızı da başından vurulmuştu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 18 yaşında Nergiz İlgün isimli genç bir kadın, şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Zeynelabidin Mahallesi’nde bugün, Nergiz İlgün’ün intihar ettiği iddia edildi.

İlgün’ün cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında İlgün’ün telefon kayıtları incelemeye alındı.

Nusaybin’de 6 Aralık’ta ateşli silahla başından vurulan ve intihar ettiği iddia edilen Nurşin Turan da 16 Aralık’ta hayatını kaybetmişti. İlgün’ün Turan’ın halasının kızı olduğu öğrenildi.