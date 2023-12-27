Mardin’de kadın cinayeti

Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde bir kadın katledildi. AA’nın haberine göre Yenişehir Mahallesi’nde Zeynep K’ye (31) kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler silahlı saldırı düzenledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Zeynep K’nin cesedi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne […]