Mardin’de inşaat çöktü: Bir işçi hayatını kaybetti

Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde çöken inşaat halindeki tek katlı binanın enkazı altında kalan iki işçiden biri kurtarıldı, diğeri hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Kotek Mahallesi’nde inşaat halindeki tek katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Enkaz altında kalan iki işçiden Bekir Elçiboğa, çevredekilerin yardımıyla yaralı olarak çıkarıldı ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı

Ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altındaki işçi Saim Toparlı’nın cansız bedenine ulaşıldı.

Haberi alıp inşaatın bulunduğu alana koşan Toparlı’nın yakınları ve arkadaşları gözyaşı dökerken görgü tanıklarından Mehmet Emin Demir, inşaatta beton dökümü sırasında çökme meydana geldiğini belirterek, yapının bir anda yerle bir olduğunu söyledi.