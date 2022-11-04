Mardin’de bulgur festivali: Bulgurlu tartolet, paluze ve daha fazlası

Mardin’de iki gün sürecek ‘Uluslararası Bulgur Festivali’ bulgur yemekleri yarışmasıyla başladı.

Bulgurlu tartolet. Fotoğraflar: AA

Mardin Artuklu Üniversitesi’nin (MAÜ) yerleşkesinde yaratıcı bulgur yemekleriyle yöresel bulgur yemekleri yarıştı.

Türkiye, İran, Tunus, Lübnan, Ürdün ve Singapur’dan akademisyen ve şeflerin jüri üyeliğini yaptığı yarışmada, yaratıcı bulgur yemekleri kategorisinde, bulgurlu paluzeyle (nişasta şeker su konularak koyu muhallebi kıvamına getiriliyor, pekmezle servis edilebiliyor) Ömer Yıldız birinci, bulgur tartoletle Fatma Duru ikinci, vişneli bulgur kebabıyla Cihan Asi üçüncü oldu.

Fotoğraflar: AA

Yöresel bulgur yemekleri kategorisindeyse bulgurlu bıldırcın dolmasıyla Canan Demirbağ birinci olurken, yarma buğdaydan ilik soslu kutan yemeğiyle Şehmus Yapacak ikinci, badem yemeğiyle Figen Baykal üçüncülüğü elde etti.

MAÜ Turizm Fakültesi Turizm İşletmesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülseren Özaltaş Serçek yöresel ürünlerin turizmle değerlendirilmesinin önemini vurgulayarak, “Bulgurun ve bununla beraber diğer yöresel yemeklerin tanınması gastronomi turizmi açısından da faydalı olacağını düşünüyoruz” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk, festivalde yemek yarışmaları, uluslararası şeflerin gösterileri, panel ve şenliğin düzenleneceğini söyleyerek coğrafi işaret almış Mardin bulgurunun uluslararası platforma tanıtılmasını istediklerini dile getirdi.