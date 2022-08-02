Maraş gülü motifine coğrafi işaret

Kahramanmaraş’ın ‘Maraş gülü motifi’ Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

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Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin destekleri ve Tarım Hizmetleri Dairesi’nin başvurusunun ardından motifin kentin koruma altındaki ürünleri arasında yerini aldığı duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kahramanmaraş’ın kurtuluş tarihi ve kışın en çetin olduğu 12 Şubat gününde kentte açtığı rivayet edilen bir gül. Kahramanmaraş’ın kurtuluşuna bir işaret olduğuna inanılan kırmızı gülün kumaşa nakış edilmesiyle ortaya çıkan Maraş gülü motifi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilerek şehrimizin koruma altındaki ürünleri arasında yerini aldı. Önümüzdeki süreçte de şehrimizin yöresel lezzetlerini ve el sanatlarına sahip çıkarak coğrafi işaret tescilli ürünlerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz.”