Maradona’nın ölümü: Sekiz sağlık çalışanı yargılanacak

Arjantin’deki sekiz sağlık çalışanı, futbol efsanesi Diego Maradona’nın ölümüyle ilgili hakim karşısına çıkacak.

Fotoğraf: Reuters

30 Ekim 2020’de 60’ıncı doğum gününü kutlayan Maradona, 25 Kasım’da Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Ölümüyle ilgili rapor hazırlayan bir heyet, Ekim 2021’de tamamladıkları raporda Maradona’nın sağlık ekibinin yetersiz ve ilgisiz olduğu kanaatine varmıştı. Soruşturma kapsamında doktorunun evi aranmış, çok sayıda tanık dinlenmişti.

Binlerce kişi naaşının tutulduğu başkanlık sarayına akın edip onunla vadalaşmış, 27 Kasım 2020’de, Bella Vista Mezarlığında, ailesinin isteği üzerine sadece aile bireyleri ve yakın çevresinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Soruşturma tamamlandı. Öldüğü zaman kendisiyle ilgilenen doktorlar, hemşireler, psikolog ve oluşan sekiz sağlık çalışanının ‘adam öldürme’ suçundan yargılanacağı açıklandı.

Maradona’nın oğullarının avukatlarından Mario Baudry, Reuters’a, Arjantinli futbolcunun öldüğü süreçte ‘çaresiz bir durumda’ olduğunu söyleyerek, ”Bu insanların yargılanması için büyük çaba sarfettik ve neyse ki o aşamaya geldik” dedi.

Boca Juniors, Barcelona ve Napoli formalarıyla dokuz kupa şampiyonluğu yaşayan, Arjantin Milli Takımı’yla 1986 Dünya Kupası’nı kaldırma başarısını gösteren unutulmaz ’10 numara’, aktif futbol hayatını 1997’de noktalamıştı.