Maradona'nın ölümü: 300 belgeye el konuldu

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona’nın ölümüne ilişkin dava dosyasına 300 yeni tıbbi belge konuldu. 500’ü aşkın e-postaysa inceleniyor.
AA’nın aktardığına göre Buenos Aires eyalet polisi, savcılık talebiyle Maradona’nın son günlerini geçirdiği Olivos Kliniği’ne baskın düzenledi.
Baskında Maradona’nın tedavisiyle ilgili çok sayıda laboratuvar sonucu ve 300 tıbbi belgeye el konuldu. 500’den fazla e-postaysa inceleniyor.
Operasyonun Olivos Kliniği yöneticisi Pablo Dimitroff ile Yoğun Bakım Şefi Fernando Villarejo’nun mahkemedeki çelişkili ifadeleri sonucu yapıldığı belirtiliyor.
Sabah düzenlenen baskında polis, kliniğin sorumlu hekimi Juan Molinos, müdürü Pablo Castiello ve sahibi Swiss Medical şirketinin yasal temsilcisi Gabriel Ravinovich’le görüştü.
Polis raporunda baskının amacı şöyle açıklandı: “Sanıkların mahkemeye sunmadığı delillere ulaşılması, Maradona’nın 3-11 Kasım 2020’de aldığı tedaviye ilişkin tüm kayıtların ele geçirilmesi.”
Maradona’nın ölümü
Futbol tarihinin en iyi oyuncularından Maradona, 25 Kasım 2020’de Arjantin’in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde ‘kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi’nden hayatını kaybetti.
Maradona’nın ölümünün ardından ihmal iddiasıyla soruşturma açıldı.
Soruşturmada beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatristi Agustina Cosachov dahil yedi şüpheli, efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanıyor.