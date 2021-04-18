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Yaramazlara biraz batar!

Mantı gününe katılan kişinin Covid-19 testi pozitif çıkınca apartman karantinaya alındı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde bir apartman, mantı gününe katılan kadının Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Yeşilyurt Mahallesi TOKİ konutlarında bir kadının Covid-19 testi pozitif çıktı.

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Filyasyon ekiplerince testi pozitif çıkan kadının apartmandaki mantı günü buluşmasına katıldığının tespit edilmesi üzerine binadaki sekiz dairede karantina uygulaması başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin beklediği apartmanda, 25 Nisan’a kadar giriş ve çıkışlar yasaklandı.

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