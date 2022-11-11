Mantardan zehirlenen kadın hayata tutunamadı

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde, mantardan zehirlenen kadın hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Kocası da aynı sebeple 7 Kasım’da ölmüştü.
Sarıyer’deki ormanlık alanda topladıkları mantarı yiyen Yusuf (60) ve Feriza Yıldız çifti, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, Yusuf Yıldız (60) pazartesi günü (7 Kasım) yaşamını yitirmişti.
Yoğun bakımda tedavi gören ve mantar zehirlenmesi nedeniyle karaciğerinde hasar oluşan Feriza Yıldız’a karaciğer nakli yapılmıştı.
AA’nın haberine göre Feriza Yıldız, tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde dün hayatını kaybetti.