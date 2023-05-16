Mansur Yavaş: Sıkı bir çalışmaya başlıyoruz

Sayın @kilicdarogluk ve Sayın @ekrem_imamoglu ile bugün Ankara’da çalışmalarımıza devam ettik. 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz. pic.twitter.com/EwZeQoVFc4