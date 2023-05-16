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Yaramazlara biraz batar!

Mansur Yavaş: Sıkı bir çalışmaya başlıyoruz

Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, “2’nci tur için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından CHP görev değişiklikleriyle yola devam edecek. Kampanya ve söylem sürecini Ekrem İmamoğlu yürütecek. Sandık güvenliğinden Canan Kaftancıoğlu sorumlu olacak.


CHP’de ikinci tur stratejisine karar verildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kampanya ekibi de ikinci turdaki söylemleri belirledi.

Yavaş da Twitter mesajında, ‘sıkı bir çalışma’ya başlandığını belirtti.

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