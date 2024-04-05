Mansur Yavaş: Herkese eşit davranmazsanız bu halk sizi sandığa gömer

Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığını 30 puan farkla yeniden kazanan Mansur Yavaş, herkese eşit davranmanın önemini vurguladı.

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Yavaş, AKP’li rakibine yüzde 30 puan gibi ezici bir fark atarak yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.

Yavaş, 20 yıldır AKP yönetiminde olan Mamak’ı kazanan CHP’li Veli Gündüz Şahin’le beraber Mamak Belediyesi önünde teşekkür konuşması yaptı.

ANKA’nın haberine göre Yavaş’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

“Böyle yapan belediye başkanlarının hepsi sandığın dibine gömüldüler. Onun için diyorum ki, yeni seçilen 16 belediye başkanına seçildiniz, seçim bitti. Ankara halkı mührü size verdi. Size düşen bundan sonra, oy versin vermesin, herkesi kucaklamak, herkese eşit davranmak. Eğer böyle yapmazsanız aynı akıbette buluşursunuz.

Biz farkımızı böyle göstereceğiz. Hiç kimseyi ayırmayacağız, herkese eşit davranacağız. Çünkü herkesten vergi alıyoruz. Seçim bitmiştir. Bir diğer farkınız da şurada olacak. Biz bize oy vermeyenleri de rencide edecek beş yıl boyunca hiçbir şekilde konuşmayı yapmadık.

Ayrımcılığı da toprağın altına gömdük. Bir ve beraber olarak inşallah bütün Türkiye’ye güzel bir mesaj vereceğiz.”