Mansur Yavaş: Hayal kırıklığı yaşayan gençleri ikna edeceğiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı cumhurbaşkanı adayı olmadığı için hayal kırıklığı yaşayan gençleri ikna etmeye çalışacaklarını söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyerek altılı masayı terk eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı adaylığa çağırmıştı.

Karşılık bulmayanbu çıkış, millet ittifakında krize dönüşmüştü. Kriz, Kılıçdaroğlu’nun ortak aday, İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterileceği bir formülle aşılmıştı.

TV100 canlı yayınında gazeteciler Uğur Dündar ve Mine Özbek’in sorularını yanıtlayan Yavaş, bu duruma dair şunları dedi:

“Gençlerin birçoğu ilk defa oy kullanacaklar ve gençler dünyayı değiştirmek istiyor. İnternet üzerinden bizleri takip ediyorlar ama belli ki aradıkları, hoşlarına giden bir şeyler var. Nedir ben de bilmiyorum, davranışlarımız mı? Bunu yoğun bir şekilde hissediyorum. Onlar da istediler cumhurbaşkanı adayı olmamızı. Sonuçta da bir karar verildi. Gençlerde hayal kırıklığı olmuş olabilir bizi seven ya da Ekrem Bey’i sevenlerde. Onlar biraz üzüldüler, kırıldılar. Ancak cumhurbaşkanı yardımcılığı söz konusu olunca biz yine onların sözlerinin temsilcisi olacağız. Kırılanları ikna etmeye çalışacağız. Birçoğu mesajla ilettiler kırgınlığını. Ben de onlara mektup yazdım.”