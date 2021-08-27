Manisa’da otomobil ile minibüs çarpıştı: Dört can kaybı, altı yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde otomobil ile işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre dört kişi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ve işçileri taşıyan servis minibüsü Alaşehir Salihli yolunda çarpıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada üç kişinin hayatını kaybettiğini, yedi kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.