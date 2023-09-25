Manisa’da orman yangını

Manisa’nın Akhisar ilçesinde başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Fotoğraf: AA

Muştullar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve iki uçak, üç helikopter, 12 arazöz, dört su ikmal aracı ve iki dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.