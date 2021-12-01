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Yaramazlara biraz batar!

Manisa’da ‘büyü yapmak için’ kedilerin ayaklarını ve kafasını kestiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dört kedinin ayakları ve kafaları kesilerek öldürülmesi sonrasında başlatılan soruşturmada bir kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Selvilitepe Mahallesi’nde 29 Ekim ila 18 Kasım arasında dört kedinin, bacakları ve kafaları kesilerek öldürülmüş halde bulunmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri bir şüpheliye ulaştı.


Kedileri ‘büyü yapmak için’ öldürdüğü iddia edilen 58 yaşındaki zanlı N.U.’nun evine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan N.U.’nun evinde yılan derisi, eşek kılı, deve tüyü, domuz yağı gibi malzemelerle ‘büyü yapmak’ için kullanılan çeşitli kitaplar ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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