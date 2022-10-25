Manisa’da bir öğretmen, öğrencisini dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

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AA’nın haberine göre kentteki bir ortaokulda görev yapan öğretmen Ö.K., ders sırasında pet şişeyle oynuyor diye uyardığı öğrencisi Y.Ç.’yi (14) sınıfta dövdü.

Okula çağrılan annesi Reyhan Ç., çocuğunu hastaneye götürdü. Ayağında iki kırık ve vücudunda darbe aldığına dair izleri belirlenen çocuk, tedavisinin ardından darp raporu verilerek taburcu edildi.

Reyhan Ç’nin polise gidip şikayetçi olduğu öğretmen Ö.K. gözaltına alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan idari soruşturma kapsamında da öğretmenin açığa alındığı belirtildi.

Reyhan Ç., oğlunun derste yaramazlık yaptığının bildirilmesi üzerine okula davet edildiğini belirterek şöyle devam etti: “45 dakika boyunca rehberlik servisinde oturduk, benim çocuğumun dayak yediğini kimse bana anlatmıyor ve ben onlardan özür diliyorum oğlum hata yaptı diye. Aradım, oğlum telefonumu açtı ve rehberlik odasına çağırdım. İçeri girdiğinde suratı kıpkırmızı, yüzü şiş, üstü başı toz içerisinde. ‘Yüzün niye şiş’ dedim ağlamaya başladı. Öğretmeninin sınıfta kendisini dövdüğünü söyledi. Olayı görüp müdahale eden öğretmenler de karakola geldi, onlar da ifadelerini verdiler.”