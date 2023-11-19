Manisa’da anne-kız boğularak öldürüldü

Manisa’nın Salihli ilçesinde anne ve kızı asansörde öldürülmüş halde bulundu.

Fotoğraf: csgorselarsiv.org/

AA’nın aktardığına göre Kocaçeşme Mahallesi’ndeki binada oturan bir kişi, zemin kata inmek için asansör çağırdı.

Asansör kabininde, komşusu Devrim Güler (48) ve kızı Doğa Etyemez’in (18) hareketsiz yattığını gören apartman sakini polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.

Güler ve Etyemez’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Boğularak öldürülmüşler

Ön incelemede, vücutlarında ateşli silah ve kesici alet izi bulunmayan anne ve kızın, boğularak öldürüldüğü anlaşıldı.

Zanlının, ilçede çiftçilik yapan ve sabah saatlerinde Ankara’ya gittiği belirlenen komşu A.Y. olduğu tespit edildi.

A.Y. polis ekiplerince Ankara’da gözaltına alındı.