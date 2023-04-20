Manhattan’da satılık çatı katı: Alana hayat ‘Succession’

‘Succession‘ dizisinde Kendall Roy karakterinin yaşadığı Manhattan’daki daire 29 milyon milyon dolara satılığa çıkarıldı.

Fotoğraflar: Sean Hemmerl

Normal şartlar altında, bir evin satılık olduğunu duyurmak isteyen emlakçı gazeteye parasıyla ilan verir. Ev ünlü birine, hele de kurgusal bir televizyon karekterine aitse işler değişir.

‘Kendall Roy’un Manhattan’daki dairesinin 29 milyon dolara satılık olduğu’ haberi bu yüzden CNN‘den, The Guardian‘a bütün yayınlarda.

Bilmeyenler için, Kendall Roy; zengin ve güçlü bir ailenin iç yüzünü ele alan bir drama dizisinde ‘Succession‘da Logan Roy adlı medya imparatorunun dört çocuğundan biri.

Dizide tüm detaylarını göremediyseniz dairenin özelliklerini CNN‘den aktaralım: Manhattan’da ‘180 Doğu 88. Cadde’ adresindeki tripleks dairede beş yatak odası var. Yaklaşık 500 metrekarede, iki oturma odası, dört banyo, özel bir asansör ve dairenin ortasında ‘heykel‘ gibi bir merdiven var. Dairenin geniş terası şehir ve Central Park manzaralı.

Binada basketbol sahası ve futbol salonlarının da olduğu sekiz katlı bir sosyal tesis var.

Lira cinsinden 562 milyon eden daire, 2022 yılında 33 milyon dolara satışa çıkmış, satılmayınca 4 milyon dolar indirime gidilmiş.