Manavgat’ta çöp toplama etkinliği: 27 torba çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir buçuk kilometrelik sahil bandında gerçekleştirilen çöp toplama etkinliğinde aralarında şişe, naylon, bez parçalarının olduğu yaklaşık 500 kilogram çöp toplandı.

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Manavgat Irmağı ile denizin buluştuğu Mendirek bölgesinde 25 gönüllünün katılımıyla düzenlenen etkinlikte 27 torba çöp çıktı.

Caretta carettaların da yuvalama alanlarından biri olan sahilde, aralarında cam ve plastik şişe, naylon, bez parçaları, tel, ip, misina gibi çeşitli atıklardan oluşan yaklaşık 500 kilogram çöp toplandı.