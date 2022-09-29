Malta’nın ‘altın pasaport’u Avrupa Adalet Divanı’na taşındı

Avrupa Komisyonu, Malta’nın ‘altın pasaport’ olarak bilinen ‘yatırım karşılığı vatandaşlık’ uygulamasını Avrupa Adalet Divanı’na taşıdı.

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Komisyonun açıklamasında, 20 Ekim 2020’de Malta hakkında söz konusu uygulama nedeniyle Avrupa Birliği (AB) yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle ‘ihlal süreci’ başlatıldığı, 9 Haziran 2021’de Malta’ya ek bir resmi tebligat gönderildiği aktarıldı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra Rus ve Belaruslular için durdurulan uygulamanın diğer ülke vatandaşları için sürdüğünü vurgulayan Avrupa Komisyonu, 6 Nisan’da Malta’ya gerekçeli bir ihtar daha yapıldığını, yanıtın yetersiz bulunması üzerine konuyu AB’nin en yüksek mahkemesine taşıdığını duyurdu.

AB üyesi ülkenin vatandaşlığını elde eden kişi, aynı zamanda AB vatandaşı sayılıyor. AB ülkelerinden birinin pasaportuna sahip kişiler, AB içinde serbest dolaşım, AB iç pazarına erişim ve Avrupa Parlamentosu ile ülkelerin seçimlerine katılma ve oy kullanma haklarını ediniyor.

AB içinde Bulgaristan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Malta’nın ‘altın pasaport’, 12 ülkenin yatırım karşılığı oturum izni uygulaması bulunuyordu.

AB içinde 2011-2019 döneminde 130 bin kişinin bu uygulamalardan faydalandığı, bu ülkelerin 21,8 milyar avro elde ettiği belirtiliyor.

Bulgaristan, uygulamaya mart ayında son verdi. Kıbrıs Cumhuriyeti, sadece Kasım 2020 öncesinde yapılan başvuruları değerlendiriyor.