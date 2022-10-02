Maliye bakanından gazeteye: Fotoğraftaki ben değilim

Britanya’da yayımlanan tabloid gazetelerinden Mirror, sitesindeki bir habere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng’in yerine ‘başka birinin fotoğrafını’ koydu.

Fotoğraflar: Twitter

Geçen ay ülkenin ilk siyah maliye bakanı olan Kwarteng, bütçeyle ilgili bir haberde kullanılan fotoğrafı görünce hatayı Twitter’dan duyurdu.

Haberin ekran görüntüsünü paylaşan bakan, gazetenin hesabını etiketleyerek ”Bu ben değilim” yazdı. Fotoğraftaki, Bank of America’nın uluslararası biriminin başkanı Bernard Mensah’tı.

Mensah, Kwarteng’in çarşamba toplantıda bir araya geldiği Amerikan bankalarının temsilcilerinden biri.

Kwasi Kwarteng. Fotoğraf: Reuters

Fotoğrafı değiştiren gazete özür diledi: ”Bu sabah, Kwasi Kwarteng’le ilgili bir haberde yanlış fotoğraf kullanılmış. Bu korkunç hata nedeniyle Bay Kwarteng ve okurlarımızdan özür dileriz. Mirror’ın ırkçılıkla mücadele ettiği uzun bir geçmişi var. Bundan böyle çabalarımızı iki katına çıkaracağız.”