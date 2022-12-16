Malezya’da toprak kayması: 21 kampçı öldü, en az 14 kişi de kayıp

Malezya’nın Selangor eyaletinde, Batang Kali ilçesindeki bir tatil kampında heyelan meydana geldi. O sırada, tatil için gelen en az 30 çocuk ve 51 yetişkin çadırlarında uyuyordu. Çocukların da aralarında bulunduğu en az 21 kişi hayatını kaybetti. Malezyalı yetkililer, 14 kişinin hala kayıp olduğunu belirterek, arama kurtarma çalışmalarına yaklaşık 700 kişinin katıldığını söyledi.

700’den fazla görevli kayıpları bulmak için çalışıyor. Fotoğraf: Malezya Sivil Savunma Gücü/Twitter

BBC’nin haberine göre, Batang Kali’de yol kenarındaki ormanlık, tepelik alanda meydana gelen heyelanı neyin tetiklediği belli değil. Orada yaşayanların bildirdiğine göre şiddetli sağanak yağış ya da bir deprem olmadı. Ancak şu anda Malezya’da muson mevsimi devam ediyor.

Hükümet yetkilileri, heyelanın yaklaşık 450.000 metrekare toprak içerdiğini belirtirken, Yerel Yönetim Kalkınma Bakanı Nga Kor Ming, kamp alanının yasa dışı bir şekilde çalıştığını söyledi.

Kurtulan kampçılardan Tek Lynn Xuan, kendisinin ve annesinin hayatta kaldığını ancak bir erkek kardeşinin öldüğünü, diğerinin de yaralandığını söyledi. Kırktan fazla kişiden oluşan bir grupla kamp yaptıklarını belirten Xuan, “Annem ve ben dışarı çıkıp kendimizi kurtarmayı başardık” dedi.

Kurtulan bir başka kampçı Leong Jim Meng, yer kaymaya başlamadan önce kendisinin ve ailesinin bir patlamayla uyandığını söyledi. Bir süre için çadırlarında mahsur kaldıklarını belirten Meng, “Neler olduğunu görmek için çok karanlıktı” dedi.

Başbakan Anwar İbrahim de, Facebook sayfasında kurbanlara başsağlığı diledi ve hayatta kalanlar için dua etti.