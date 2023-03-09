Malatya’da işçilerin de içinde olduğu kamyon devrildi: Yedi ölü

Malatya’nın Darende ilçesinde, kamyonun şarampole devrilmesi sonucu yedi kişi yaşamını yitirdi.
AA’nın haberine göre, Fikret Zaif (37) yönetimindeki 44 ADN 977 plakalı kamyon, Yukarı Ulupınar mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Kazada, kamyon sürücüsü ile araçtaki Mustafa Öksüz (50), Osman Pirinç (35), Bayram Gür (36), Emir Zaif (11), Osman Ünsal (53), İbrahim Özbeg (27) hayatını kaybetti.
Şoförün kayınbiraderi Selim Öcal, kazaya dair şunları dedi: “(Fikret Zaif) Nakliyecilik yapıyordu. Kayısı yüklemiş. Yanında ufak oğlu vardı, beş tane de işçisi vardı. Aniden bizi aradılar buraya geldik. Depremde Çelikhan’da 23 yakınımız hayatını kaybetti.”